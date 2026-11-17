DS DANSUK präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 858.00 KRW gegenüber -82.180 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 254.83 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 332.91 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch