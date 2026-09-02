Dryden Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dryden Gold hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Dryden Gold ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch