Drugs Made In America Acquisition lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch