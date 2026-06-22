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DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

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Personalcoup 22.06.2026 09:39:24

DroneShield-Aktie verliert trotzdem: Ehemaliger Konteradmiral verstärkt Verwaltungsrat

DroneShield-Aktie verliert trotzdem: Ehemaliger Konteradmiral verstärkt Verwaltungsrat

Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield verstärkt sein Führungsgremium mit einem hochkarätigen Neuzugang aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor.

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• Lee Goddard wird ab 1. Juli 2026 unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
• Der Ex-Konteradmiral bringt über 30 Jahre Verteidigungs- und Sicherheitserfahrung mit
• DroneShield stärkt damit seine internationale Wachstums- und Beschaffungskompetenz

Wie DroneShield am Montag per Pressemitteilung bekannt gab, wird der ehemalige Konteradmiral Lee Goddard ab dem 1. Juli 2026 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied in den Verwaltungsrat eintreten. Damit setzt das australische Unternehmen seinen Kurs fort, die strategische Kompetenz des Boards im Zuge des internationalen Wachstums weiter auszubauen.

Langjährige Erfahrung aus Militär, Regierung und Industrie

Das neue Verwaltungsratsmitglied Lee Goddard kann auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Verteidigung, nationale Sicherheit, öffentliche Verwaltung und Industrie zurückblicken. In seiner Zeit als Kommandeur des Maritime Border Command und der Operation Sovereign Borders verantwortete er laut der Mitteilung komplexe Einsätze, bei denen militärische, nachrichtendienstliche und zivile Sicherheitsbehörden eng zusammenarbeiteten. Darüber hinaus war er in strategischen Funktionen innerhalb des Verteidigungsministeriums sowie des Department of the Prime Minister and Cabinet tätig und beriet die australische Regierung in internationalen Sicherheits- und Verteidigungsfragen.
Goddards Laufbahn führte ihn durch zahlreiche hochrangige Führungs- und Kommandopositionen innerhalb der australischen Marine, die schliesslich im Rang eines Konteradmirals gipfelten.

Neben seiner militärischen Karriere besitzt Goddard aber auch umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensaufsicht. Derzeit gehört er unter anderem den Verwaltungsräten von Austal Limited, dem privaten Unternehmen Southern Launch und der öffentlich-rechtlichen Commonwealth Superannuation Corporation an. Frühere Mandate und Beratungsfunktionen in verschiedenen Technologie- und Verteidigungskonzernen verschafften ihm zudem direkte Einblicke in Exportmärkte und Beschaffungsprogramme wichtiger Partnerstaaten, insbesondere der Vereinigten Staaten.

Strategische Verstärkung für die nächste Wachstumsphase

DroneShield-Vorstandsvorsitzender Hamish McLennan bezeichnete die Ernennung Goddards als wichtigen Schritt im Rahmen der laufenden Erneuerung des Verwaltungsrats. "Lee bringt eine aussergewöhnliche Kombination aus Erfahrungen in den Bereichen Verteidigung, nationale Sicherheit, Regierungsarbeit und Vorstandstätigkeit bei DroneShield ein. Seine Ernennung stärkt die Kompetenz des Verwaltungsrats weiter [...] [und sein] Verständnis für militärische Fähigkeiten, Verteidigungsbeschaffung und die strategische Pflege von Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen wird von grossem Wert sein, während DroneShield seine globale Expansion vorantreibt und die Beziehungen zu Verteidigungskunden sowie verbündeten Regierungen weiter ausbaut", so McLennan weiter.

Lee Goddard selbst zeigte sich erfreut über seine künftige Rolle. DroneShield habe sich "einen hervorragenden Ruf als innovatives australisches Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie mit wachsender internationaler Bedeutung erworben", wird er in der Mitteilung zitiert. Er wolle nun seine Erfahrungen aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und internationale Sicherheit einbringen, während der Drohnenabwehrspezialist seine nächste Wachstumsphase einleite.

Globale Expansion bleibt im Fokus

DroneShield zählt zu den international beachteten Anbietern von Technologien zur Drohnenerkennung und Drohnenabwehr. Angesichts steigender Verteidigungsausgaben vieler westlicher Staaten und einer wachsenden Nachfrage nach Schutzsystemen gegen unbemannte Fluggeräte hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine deutliche Expansion erlebt.

Mit der Berufung des ehemaligen Konteradmirals Goddard unterstreicht DroneShield nun einmal mehr den Anspruch, seine Position als globaler Anbieter von Drohnenabwehr- und Verteidigungstechnologien auszubauen. Goddards Hintergrund als ausgewiesener Experte für Verteidigungsbeschaffung und internationale Sicherheitskooperationen dürfte dabei von Nutzen sein.

An der australischen Börse ist die Reaktion der Anleger am Montag dennoch verhalten: Die DroneShield-Aktie beendete den Handel in Sydney bei 2,65 AUD mit einem Verlust von 3,28 Prozent.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Droneshield
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