Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’129 -1.1%  SPI 18’131 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’579 -1.5%  Euro 0.9264 -0.2%  EStoxx50 5’850 -1.3%  Gold 4’728 1.2%  Bitcoin 72’096 -2.4%  Dollar 0.7901 -0.9%  Öl 64.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Sika41879292
Top News
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy
Airbus SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel
Suche...

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Risiken bleiben 20.01.2026 12:17:00

DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel

DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel

Die DroneShield-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Angetrieben wird der Anteilschein von der Aufnahme ins Regierungs-Panel, die auf neue Aufträge hoffen lässt.

DroneShield
2.67 CHF 12.84%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie weiter im Aufwind
• Aufnahme ins Regierungs-Panel sorgt für Auftrags-Hoffnung
• Hohe Bewertung & Risiken bleiben bestehen

Mit einem Plus von 4,18 Prozent auf letztlich 4,74 AUD setzte die Aktie von DroneShield ihren Höhenflug am Dienstag an der Börse in Sydney fort. Bereits zu Wochenbeginn konnte der Anteilsschein Gewinne in Höhe von 3,41 Prozent verzeichnen. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertzuwachs des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten mittlerweile auf beachtliche 53,90 Prozent.

Aufnahme in Regierungspanel befeuert Spekulationen

Der anhaltende Kursauftrieb basiert vor allem auf Hoffnungen bezüglich künftiger Geschäftschancen. In der Vorwoche hatte DroneShield bekanntgegeben, für das "Dauerangebotspanel" des australischen Verteidigungsministeriums im Projekt LAND 156 Line of Effort 3 ausgewählt worden zu sein. Durch diese Aufnahme erhält die Behörde die Möglichkeit, Dienstleistungen zur Drohnenabwehr über ein vereinfachtes Vergabeverfahren abzurufen. Laut Unternehmensangaben dient das Panel dazu, inländische Planungs- und Unterstützungsleistungen für Standorte schneller verfügbar zu machen.

Keine Auftragsgarantie, aber kürzere Beschaffungswege

Wie DroneShield in seiner Mitteilung betonte, ist mit der Panelzugehörigkeit keine automatische Auftragszusage verbunden. Allerdings könnten das Verteidigungsministerium und weitere staatliche Stellen nach erfolgter Prüfung gezielt Drohnenabwehrsysteme als Dienstleistung beziehen. Dies verkürze Beschaffungszeiten und erleichtere Vergabeprozesse erheblich.

Investoren werten diese Nachricht offensichtlich als positives Signal und kaufen weiter zu. Im Fokus steht dabei die Frage, wann das Panel konkrete Ausschreibungen startet und wie schnell daraus tatsächliche Verträge sowie Umsätze resultieren.

Mögliche Stolpersteine werden aktuell kaum beachtet: Verzögerungen bei Vergaben, Aufteilung von Projekten unter mehreren Anbietern oder Preisdruck bei hoher Nachfrage könnten die Profitabilität belasten.

Hohe Bewertungsniveaus bergen Rückschlagrisiken

Einige Experten warnen jedoch: Die DroneShield-Aktie sei hoch bewertet, mit dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und Umsatzmultiplikatoren deutlich über dem Branchendurchschnitt. Diese Bewertung setzt kontinuierlich starkes Wachstum und nahezu perfekte operative Leistung voraus, wobei bereits kleine Rückschläge zu deutlichen Kurseinbrüchen führen können.

Zusätzlich bestehen typische Risiken eines schnell wachsenden, aber noch kleinen Rüstungsunternehmens: Abhängigkeit von Grossaufträgen, langsame staatliche Entscheidungsprozesse, politische und regulatorische Unsicherheiten, starker Wettbewerb sowie Marktschwankungen durch Insiderverkäufe. Auch technologisch gibt es Gefahren: Neue Angriffs- oder Abwehrmethoden könnten DroneShield unter Druck setzen. Gelingt es nicht, den Innovationsvorsprung zu halten oder neue Produkte zu entwickeln, könnte das Wachstum hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ryanair-Aktie im Fokus: Kauft Elon Musk jetzt Ryanair? Ein X-Post schürt Übernahmefantasien

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltd

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

10:19 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’667.43 19.53 S8QBLU
Short 13’933.54 13.98 S80BSU
Short 14’462.26 8.97 S8TBUU
SMI-Kurs: 13’128.85 20.01.2026 12:12:56
Long 12’554.24 19.24 S3HB2U
Long 12’273.15 13.69 SZ6BTU
Long 11’751.14 8.91 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
SMI und DAX deutlich tiefer -- Märkte in Fernost schliessen mit Verlusten

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:23 Nach Urteil: Deichmann muss Schuhkarton-Müllkosten tragen
12:21 Von der Leyen: EU steht kurz vor Handelsdeal mit Indien
12:19 ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro
12:17 Virologe Streeck: Menschen wurde in Pandemie Unrecht angetan
12:13 ROUNDUP: Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Aktie stabil
12:08 WDH/ROUNDUP: Export in die USA bricht ein - Neue Sorgen wegen Grönland
12:05 Aktien Frankfurt: Zollsorgen haben den Dax weiter im Griff
12:01 Trump plant am Donnerstag Ankündigung zu 'Friedensrat'
12:00 Aktien Europa: Zollsorgen ziehen Börsen nach Rally weiter runter - Luxus schwach
11:56 Kommission: Österreich soll Wehrdienst verlängern