Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’186 -0.3%  SPI 20’016 -0.1%  Dow 52’262 0.2%  DAX 24’917 1.2%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 6’304 1.2%  Gold 4’060 1.1%  Bitcoin 47’658 -1.9%  Dollar 0.8085 0.1%  Öl 73.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Idorsia36346343SpaceX156888148Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Microsoft-Aktie dennoch im Plus: Konzern muss Körperschaftssteuer in Milliardenhöhe an EU zahlen
Deutsche Bank-Aktie stärker: Indisches Privatkundengeschäft wird nicht weiter verfolgt
SAP-Umbau an der Spitze: CEO zieht Schlüsselbereiche an sich - Aktie setzt Talfahrt fort
100 Jahre Mercedes-Benz: Darum steckt die Aktie trotzdem in der Krise
TUI-Aktie seit Jahresbeginn stark im Minus: Lohnt sich jetzt der Einstieg?
Suche...
Plus500 Depot

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Drohnenabwehr-Technologie 30.06.2026 16:16:00

DroneShield-Aktie im Plus: Was den Anteilsschein derzeit stützt und was belastet

DroneShield-Aktie im Plus: Was den Anteilsschein derzeit stützt und was belastet

Operativ läuft es für DroneShield rund: Umsatz und Aufträge wachsen kräftig. Dennoch belasten die laufende ASIC-Untersuchung und die hohe Bewertung weiterhin die Stimmung der Anleger.

DroneShield
1.30 CHF -7.82%
Kaufen Verkaufen
• Umsatz wächst im ersten Quartal um 121 Prozent
• ASIC-Untersuchung belastet das Vertrauen der Anleger
• Hohe Bewertung und Verwässerung bleiben Risikofaktoren

Die DroneShield-Aktie meldet sich an der Börse in Sydney zurück: Das Papier des australischen Drohnenabwehrspezialisten gewinnt am 30. Juni 3,86 Prozent auf 2,42 AUD. Gemessen am Jahresverlauf bleibt der Sprung klein, denn seit dem Jahreswechsel steht noch immer ein Minus von 21,43 Prozent. Die Erholung trifft damit auf einen Wert, der den Abwärtssog der vergangenen Monate noch nicht abgeschüttelt hat.

Operativ läuft es rund

Das Geschäft des Konzerns wächst rasant. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Umsatz um 121 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, und nach Unternehmensangaben fiel der operative Cashflow zum vierten Mal in Folge positiv aus. Rückenwind liefert die Nachfrage aus dem Verteidigungssektor: Anfang Juni meldete DroneShield einen Auftrag der US-Behörde Joint Interagency Task Force 401 über 24,9 Millionen US-Dollar. Parallel baut das Unternehmen seine Fertigung in Europa aus und hat dort das erste lokal produzierte Abwehrsystem fertiggestellt.

Der Schatten über dem Kurs

Trotzdem springt der Funke an der Börse nicht über. Im Mittelpunkt steht ein regulatorisches Risiko. Die australische Börsenaufsicht ASIC untersucht seit Mai 2026 Unternehmensmeldungen und Aktienverkäufe aus dem November 2025. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben vollständig kooperieren, ein Ergebnis der Prüfung steht aus. Hinzu kommt die Bewertung: Das von finanzen.net ausgewiesene KGV von über 800 zeigt, wie viel Zukunft der Kurs bereits vorwegnimmt. In dieser Lage schlägt jede Unsicherheit überproportional durch.

Verwässerung und Wettbewerb im Blick

Für zusätzliche Nervosität sorgen die jüngsten Aktienausgaben. Im Juni wandelte DroneShield Performance-Optionen in neue Stammaktien um und beantragte weitere Notierungen. Einzeln betrachtet Routine, in Summe aber eine schleichende Verwässerung, die in der aktuellen Stimmung schwerer wiegt. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz, denn etablierte Rüstungskonzerne wie Rheinmetall drängen mit deutlich grösseren Budgets in die Drohnenabwehr. Immerhin verstärkt ab dem 1. Juli mit Lee Goddard ein früherer Konteradmiral den Verwaltungsrat, was den Zugang zu Regierungsaufträgen erleichtern soll.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Roche-Aktie im Blick: FDA Priority Review für Enspryng zur Behandlung von TED erhalten
Lonza-Aktie: Ausbau von ADC-Produktion in Visp
SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist

Bildquelle: Droneshield
In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten