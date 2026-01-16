Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’407 -0.5%  SPI 18’519 -0.4%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’301 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’021 -0.3%  Gold 4’600 -0.4%  Bitcoin 76’655 -0.2%  Dollar 0.8021 -0.2%  Öl 64.3 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
Henkel-Aktie in Rot: Klebstoff-Riese schluckt Schweizer Spezialisten ATP
DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs
Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
Plus500 Depot

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wachstumstreiber 16.01.2026 10:19:00

DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs

DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs

Die DroneShield-Aktie zeigt sich 2026 bislang im Rallymodus. Im Fokus stehen derzeit die Aufnahme in ein australisches Verteidigungsprogramm sowie eine Partnerschaft in den Niederlanden.

DroneShield
2.27 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie 2026 im Aufwärtstrend
• Aufnahme in australisches Verteidigungsprogramm öffnet Tür für neue Aufträge
• Partnerschaft mit Intelic zur gemeinsamen Entwicklung eines modularen C-UAS-Systems

Die DroneShield-Aktie befindet sich im noch jungen Jahr 2026 bislang in einer Aufwärtsbewegung. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um rund 43 Prozent zulegen, allein am Freitag ging es an der australischen Börse um 7,84 Prozent auf 4,40 AUD nach oben.

Im Fokus der Anleger steht derzeit die Aufnahme von DroneShield in das australische Verteidigungsprogramm LAND 156, die für neue Aufträge sorgen könnte, sowie eine Partnerschaft mit dem niederländischen Verteidigungssoftware-Spezialisten Intelic.

Strategischer Durchbruch im Milliarden-Programm

Wie DroneShield am Donnerstag mitteilte, wurde der australische Spezialist für Drohnenabwehr als Category-2-Anbieter für Counter-small Unmanned Aerial Systems (C-sUAS) in das Verteidigungsprogramm LAND 156 aufgenommen. Diese Einstufung öffnet dem Unternehmen Türen zu etwa 150 Militärstützpunkten und weiteren Standorten der australischen Bundesverwaltung, darunter kritische Infrastruktur und Polizeieinrichtungen. Besonders bemerkenswert: Das LAND-156-Programm umfasst insgesamt eine Investitionssumme von 1,3 Milliarden AUD für Anti-Drohnen-Fähigkeiten über die nächsten zehn Jahre. Für DroneShield ergibt sich daraus ein enormes Potenzial. Eine Garantie für Aufträge ist die Aufnahme in das Programm jedoch nicht, da DroneShield nur einer von mehreren ausgewählten Anbietern ist.

Internationale Expansion durch strategische Partnerschaft

Daneben rückt aktuell eine Partnerschaft zwischen DroneShield und dem niederländischen Verteidigungssoftware-Spezialisten Intelic ins Rampenlicht. Die Kooperation zielt auf die gemeinsame Entwicklung eines skalierbaren, modularen Counter Drone-System ab und erweitert die internationale Präsenz des australischen Unternehmens, wie "Dutch IT Channel" am 14. Januar berichtete.

Im Rahmen der Kooperation soll laut dem niederländischen Nachrichtenportal eine Interoperalität zwischen der Nexus-Software von Intelic, die Drohnen und Sensoren in einer Echtzeit-Luftaufnahme bündelt, und dem Erkennungs- und Störsystem von DroneShield geschaffen werden, so dass eine nahtlose Kette von der Erkennung bis zur Beseitigung von Bedrohungen etabliert werden kann. DroneShield liefere dabei die Bodenkomponenten und Intelic füge eine Luftebene mit Aufklärungsdrohnen und automatisierter Abfangjägersteuerung hinzu, heisst es weiter.

"Kleine Drohnen sind zu einer strategischen Bedrohung geworden und man kann sie nicht nur mit grossen, teuren Systemen bekämpfen. Indem wir offen Interoperabilität zwischen unserer Technologie und Nexus aufbauen zeigen wir, wie moderne, erschwingliche Luftverteidigung aussieht: schnelleres Sehen, schnelleres Verstehen, schnelleres Handeln - und das ohne astronomische Kosten", kommentierte Oleg Vornik, CEO von DroneShield, laut "Dutch IT Channel" die Partnerschaft mit Intelic.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Julius Bär-Aktie stabil: Eric Rosset wird Leiter der Niederlassung Verbier
Strategiewechsel bei Hybriden: Ford verhandelt wohl mit BYD - Anleger reagieren vorsichtig
Aktien uneins: Amazon und Rio Tinto kooperieren bei Kupfer-Gewinnung

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltd

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:07 SMI bleibt im Rekord-Modus
07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’017.38 19.82 SGZBPU
Short 14’311.39 13.75 SE3BRU
Short 14’831.71 8.98 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’406.99 16.01.2026 10:14:52
Long 12’925.32 19.96 SI9BZU
Long 12’607.28 13.61 SO0BYU
Long 12’084.35 8.98 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Plus
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:27 ROUNDUP/Krise in China: Porsche verkauft weniger Fahrzeuge
10:15 Ölpreise kaum verändert - Deutlicher Anstieg durch Eskalation im Iran
10:15 GNW-News: GeekyAnts kündigt Expo-Feature mit Co-Founder Sanket Sahu über In-Browser-Entwicklungsinfrastruktur an
10:10 Deutsche Börse-News: Steyr Umsatzspitzenreiter (Nebenwerte)
10:05 APA ots news: Cybersicherheit gestärkt: FMA und OeNB ziehen positive Bilanz...
10:04 Nordamerika schwächelt: Absatzrückgang bei Daimler Truck
09:53 ROUNDUP 2: Ringen um letzte Details für E-Auto-Förderung
09:49 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
09:41 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt leicht nach Rekordrally
09:40 Ukrainische Armee berichtet von heftigen Kämpfen im Osten