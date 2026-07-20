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DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

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Shorts-Warnung? 20.07.2026 07:44:00

DroneShield-Aktie höher: Short-Seller wetten auf fallende Kurse - Leerverkaufsquote steigt weiter an

DroneShield-Aktie höher: Short-Seller wetten auf fallende Kurse - Leerverkaufsquote steigt weiter an

Steigende Leerverkaufspositionen, ein erneut gesenktes Kursziel von Jefferies und unterschiedliche Analystenmeinungen belassen DroneShield im Anlegerfokus

DroneShield
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  • DroneShields Shortquote kletterte laut ASIC binnen einer Woche deutlich
  • Jefferies kappt das Kursziel zum zweiten Mal binnen sieben Wochen
  • Bell Potter und Ord Minnett bewerten die Aktie weiterhin gegensätzlich

Die DroneShield-Aktie zeigt sich im Handel an der Heimatbörse in Sydney am Montag fest, zuletzt ging es um 3,50 Prozent auf 2,215 AUD nach oben. Doch der kurzfristige Ausschlag überdeckt einen strukturellen Befund: Die Shortquote des Titels ist nach Daten der australischen Finanzaufsichtsbehörde ASIC binnen einer Woche von rund 11,9 auf rund 12,8 Prozent des Streubesitzes gestiegen. Damit zählt DroneShield weiterhin zu den am stärksten geshorteten Werten am australischen Markt.

Jefferies bleibt hartnäckig bearish

Den jüngsten Schub für die Shortseller lieferte Jefferies: Die Investmentbank senkte Ende vergangener Woche ihr Kursziel für DroneShield von 2,80 auf 2,05 AUD und kappte gleichzeitig die Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um rund neun Prozent, die Gewinnschätzungen je Aktie um fünf bis 16 Prozent. Als Grund nannte Jefferies ausbleibende grosse Auftragserfolge und ein enger werdendes Zeitfenster für Auslieferungen. Es ist bereits die zweite Herabstufung binnen sieben Wochen: Bereits am 1. Juni 2026 hatte das Haus die Einstufung von "Hold" auf "Underperform" gesenkt und das Kursziel von 3,40 auf 2,80 AUD gekürzt. Das verstärkte den Abwärtstrend: Seit Jahresstart haben Anleger von DroneShield inzwischen einen Verlust von rund 28 Prozent in ihren Depots.

Analysten uneins über die Bewertung der DroneShield-Aktie

Nicht alle Häuser teilen die Skepsis von Jefferies. Bell Potter hält seit April 2026 an einem Kaufrating mit einem Kursziel von 4,80 AUD fest und verweist auf die hohe Liquidität von 223 Millionen AUD bei schuldenfreier Bilanz. Ord Minnett bewertete die Aktie dagegen zuletzt im Mai 2026 mit "Sell" und einem Kursziel von 2,28 AUD. Zusätzlich zur Bewertungsfrage lastet ein regulatorisches Thema auf dem Titel: Die ASIC prüft seit Mai 2026 Marktmitteilungen und Aktiengeschäfte früherer Führungskräfte aus dem November 2025. Eine Klärung steht weiterhin aus.

Halbjahreszahlen könnten Aufschluss geben

Die Gemengelage aus schwacher Analystenerwartung, offener Regulierungsfrage und wachsender Shortquote lässt wenig Raum für eine schnelle Beruhigung. Ob sich das Bild dreht, dürfte sich erst an den Halbjahreszahlen 2026 zeigen, wenn DroneShield mehr Transparenz zur Auftragspipeline liefern müsste, um dem skeptischen Lager Argumente zu nehmen. Diese werden allerdings erst Ende August erwartet.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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