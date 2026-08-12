easyJet Aktie GB0001641991
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12.08.2026 12:35:00
Drohnenanschlag, Easyjet-Übernahme, Lufthansa-Schlichtung
Eine Drohne am Flughafen Leipzig/Halle hält die Sicherheitsbehörden in Atem. Der US-Investor Apollo übernimmt die Fluggesellschaft Easyjet, Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit einigen sich auf ein Schlichtungsverfahren – und die Passagierzahlen an deutschen Flughäfen sinken erneut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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