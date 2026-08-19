eBay Aktie 956191 / US2786421030
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19.08.2026 08:26:00
Drogeriemarkt dm paktiert mit dem PayPal-Rivalen Wero
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In eigener Sache
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
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18.08.26
|eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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18.08.26
|eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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10.08.26
|GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins (AWP)
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07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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03.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)