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02.11.2026 06:37:01
Drillcon AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Drillcon AB hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.11 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 103.4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90.1 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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