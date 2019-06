Dreyer: SPD ermöglicht Doppelspitze für Parteivorsitz

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD soll in Zukunft erstmals von einer Doppelspitze geführt werden können. Das erklärten die drei Interims-Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel nach dem Treffen des Parteivorstands in Berlin. Die kommissarische SPD-Führung ermutigte die Bewerbung von Teams, um die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Vorsitzende Andrea Nahles anzutreten.

"Wir haben uns für die Möglichkeit der Doppelspitze klar entschieden", sagte Dreyer am Montag in Berlin. Sie betonte aber, dass eine Doppelspitze "kein Allheilmittel gegen schlechte Umfragewerte" sei. Aber die SPD brauche "sehr viel Kraft" und dazu müsse es möglich sein, dass sich zwei die Aufgabe teilen.

Schäfer-Gümbel betonte, dass das am Montag vereinbarte Verfahren keine Einzelbewerbung ausschliesse. Allerdings müsse bei der Bewerbung eines Teams "zwingend" ein Mitglied weiblich sein. Vom 1. Juli bis zum 1. September können sich Bewerber melden, sofern sie die Unterstützung von mindestens 5 Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband haben.

Die neue Führung soll nach dem Ablaufen der Regionalkonferenzen in einer verbindlichen Mitgliederbefragung entweder per Briefwahl oder online gewählt werden. Das Ergebnis soll am 26. Oktober verkündet werden. Sollte es in der ersten Abstimmung keine Mehrheit von über 50 Prozent für ein Team oder eine Einzelperson geben, soll es eine zweite Abstimmung unter den rund 440.000 SPD-Mitgliedern geben.

Auf dem Parteitag am 6. bis 8. Dezember werde die SPD dann das Ergebnis der Mitgliederbefragung bestätigen.

Klar ist bislang nur wer den SPD-Vorsitzen nicht übernehmen will: Die drei kommissarischen Parteivorsitzenden sowie Vize-Kanzler Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil. Unklar ist, ob der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil seinen Hut in den Ring werfen will.

Bei den Frauen könnte Familienministerin Franziska Giffey eine Kandidatin mit Aussicht sein oder Katarina Barley, die als Abgeordnete ins EU-Parlament wechseln will. Bei den Männern wären Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil oder auch Juso-Chef Kevin Kühnert als Kandidaten denkbar.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 10:51 ET (14:51 GMT)