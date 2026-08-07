Drew Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Drew Industries gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.29 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 968.7 Millionen USD – eine Minderung von 12.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch