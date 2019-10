Drei Veteranen der Raum- und Luftfahrindustrie vereinbaren Beitritt zum Vorstand von Virgin Galactic Holdings

NEW YORK, 11. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Social Capital Hedosophia Holdings Corp. („SCH") und Virgin Galactic gaben heute bekannt, dass Wanda Austin, Craig Kreeger und George Mattson vereinbart haben, dem Vorstand von Virgin Galactic Holdings, Inc. („VGH") beizutreten, dem Unternehmen, das aus dem bevorstehenden Zusammenschluss von SCH and Virgin Galactic hervorgeht. Der Vorstandsbeitritt bedarf der Zustimmung der Aktionäre von SCH und dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses zwischen SCH und Virgin Galactic.

Nach Abschluss des Zusammenschlusses und der Wahl durch die SCH-Aktionäre wird der Vorstand der VGH (der „Vorstand") aus acht Mitgliedern bestehen, die erwartungsgemäss ein breites Spektrum an Know-how und Erfahrung in den Bereichen Technologie, Luftfahrt, Raumfahrt, internationale Märkte, Betriebs- und Finanzmanagement einbringen werden.

Die zuletzt vorgeschlagenen Nominierten für den Vorstand sind:

- Wanda Austin, die zuvor als President und CEO der The Aerospace Corporation, der national herausragenden Organisation zur Sicherung von Raumfahrtmissionen, tätig war. Gegenwärtig ist sie Vorstandsmitglied von Amgen, der Chevron Corporation und der Space Foundation. Von 2015 bis Januar 2017 war Dr. Austin im President's Council of Advisors on Science and Technology tätig. Darüber hinaus war Sie von 2009 bis 2010 für das U.S. Human Spaceflight Review Committee und von 2005 bis 2007 und 2014 bis 2017 für den NASA Advisory Council tätig.

- Craig Kreeger, der vom Februar 2013 bis Dezember 2018 als CEO von Virgin Atlantic tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei Virgin Atlantic arbeitete Herr Kreeger 27 Jahre lang für American Airlines in einer Vielzahl von kommerziellen, operativen, finanziellen und strategischen Funktionen.

- George Mattson, der über umfangreiche berufliche und finanzielle Erfahrung als Direktor einer Aktiengesellschaft in der Airline-Branche verfügt. Seit Oktober 2012 ist er als Direktor bei Delta Air Lines, Inc. und seit November 2017 im Vorstand der Air France KLM Group tätig. Davor war Herr Mattson 18 Jahre lang von 1994 bis 2012 als Investment-Banker bei Goldman Sachs & Co. und von 2002 bis 2012 als Partner und Co-Head der Global Industrials Group tätig.

Zu weiteren Personen, die für die Wahl in den Vorstand nominiert wurden, gehören:

Chamath Palihapitiya , derzeitiger CEO von SCH und Direktor, der als Vorstandsvorsitzender fungieren wird;

, derzeitiger CEO und Direktor, der als Vorstandsvorsitzender fungieren wird; Adam Bain , ehemaliger COO von Twitter und aktueller SCH-Direktor;

, ehemaliger COO und aktueller SCH-Direktor; Evan Lovell , Partner der Virgin Group Holdings Limited;

, Partner der Virgin Group Holdings Limited; James Ryans , derzeitiger SCH-Direktor und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und

, derzeitiger SCH-Direktor und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und George Whitesides , CEO von Virgin Galactic, der nach dem Unternehmenszusammenschluss als CEO von VGH fungieren wird.

Dazu meinte Herr Whitesides:

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Dr. Austin, Herr Kreeger und Herr Mattson zugestimmt haben, für die Wahl in den Vorstand nominiert zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass sie in einer spannenden Phase unserer Entwicklung eine starke Führungsrolle, wertvolle Einblicke und effektive Governance bieten werden, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand, um unser Geschäft weiter in Richtung auf kommerzielle Dienstleistungen auszubauen."

Und Herr Palihapitiya meinte dazu:

„Die Aufnahme von Dr. Austin, Herrn Kreeger und Herrn Mattson als überaus erfahrene Direktoren sollte für VHG bedeutendes Know-how in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Airline sowie Erfahrung als Aktiengesellschaft einbringen. Der Vorstand verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Identifizierung, Investition in und Nutzung von Marktchancen. Gemeinsam werden wir dazu beitragen, dass VGH auch in Zukunft marktführend sein wird und die richtigen Investitionen tätigt, um unser Wachstum zu ermöglichen.

Informationen zu Virgin Galactic

Virgin Galactic ist ein vertikal integriertes Luft- und Raumfahrtunternehmen, das als Pionier der bemannten Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher gilt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die kommerzielle Erforschung des Weltraums eine der aufregendsten und bedeutendsten Technologieinitiativen unserer Zeit darstellt. Virgin Galactic begibt sich auf eine kommerzielle Erkundungsreise mit der Mission, Menschen in den Weltraum zu bringen und sie wieder sicher auf routinemässiger, konsistenter und erschwinglicher Basis auf die Erde zurückzubringen. Mit seinen geschützten und wiederverwendbaren Technologien und mit Unterstützung durch das unverwechselbare Kundenerlebnis der Marke Virgin entwickelt das Unternehmen ein Raumfahrtsystem für ein einzigartiges mehrtägiges Erlebnis, das in einer Raumfahrt gipfelt, die mehrere Minuten Schwerelosigkeit und Blicke auf die Erde aus dem All bietet. Das Unternehmen befindet sich in der Entwicklungsendphase, nachdem es bereits zwei bemannte Flüge in den Weltraum absolviert hat, und erwartet den kommerziellen Start in 2020.

Informationen zu Social Capital Hedosophia

Social Capital Hedosophia Holdings Corp. ist eine Partnerschaft zwischen den Investmentfirmen Social Capital und Hedosophia. SCH vereint Technologen, Unternehmer und technologieorientierte Investoren in einer gemeinsamen Vision der Identifizierung und Investitionen in innovative und agile Technologieunternehmen. Hier erfahren Sie mehr über SCH: www.socialcapitalhedosophiaholdings.com.

Weitere Informationen und wo sie zu finden sind

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf eine geplante Transaktion zwischen Virgin Galactic und SCH. Diese Pressemitteilung stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Umtausch von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder Umtausch vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion hat SCH am 7. August 2019 bei der SEC eine Registrierungserklärung auf dem Formular S-4 eingereicht. SCH wird zudem noch andere Unterlagen zur geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Vor der Abstimmungsentscheidung werden Investoren und Wertpapierinhaber von SCH aufgefordert, die Registrierungserklärung, die/den Vollmachtserklärung/Prospekt und alle anderen relevanten Dokumente zu lesen, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wurden oder bei Verfügbarkeit eingereicht werden, denn sie enthalten wichtige Informationen zur geplanten Transaktion.

Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien der Registrierungserklärung, der Vollmachtserklärung/des Prospekts und aller anderen relevanten Dokumente erhalten, die von SCH bei der SEC über die SEC-Website www. sec.gov eingereicht wurden.

Die von SCH bei der SEC eingereichten Dokumente können zudem kostenlos auf der SCH-Website http://www.socialcapitalhedosophiaholdings.com/docs.html abgerufen oder schriftlich unter der Anschrift 120 Hawthorne Avenue Palo Alto, California 94301 angefordert werden.

Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten

SCH und seine jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten der Aktionäre von SCH im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Weitere Hinweise zu den Interessen dieser Personen und anderer Personen, die möglicherweise als Teilnehmer an der vorgeschlagenen Transaktion gelten, sind in der Vollmachtserklärung/im Prospekt zur vorgeschlagenen Transaktion zu finden. Sie können eine Kopie dieser Dokumente wie im vorigen Absatz beschrieben anfordern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze, auch im Hinblick auf die geplante Transaktion zwischen Virgin Galactic und SCH. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung abweichen. Sie sollten die Risiken und Unsicherheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des SCH-Geschäftsberichts auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten (Formular 10-Q) und in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 (wie oben diskutiert) und in anderen Dokumenten beschrieben werden, die von SCH von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden, sorgfältig berücksichtigen. Diese Unterlagen identifizieren und erläutern andere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den Ereignissen/Ergebnissen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

