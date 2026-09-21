Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’964 1.3%  SPI 19’774 1.3%  Dow 51’935 0.5%  DAX 25’596 1.2%  Euro 0.9439 0.0%  EStoxx50 6’321 1.4%  Gold 4’352 -0.7%  Bitcoin 69’874 4.6%  Dollar 0.8218 -0.1%  Öl 101.2 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Berentzen-Aktie springt nach Übernahmeangebot deutlich an
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Suche...
ETF Sparplan

Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 13:30:36

Drei US-Medien planen Klage gegen Ausschluss aus Weissem Haus

Warner Bros. Discovery
24.45 CHF 4.89%
Kaufen Verkaufen

WASHINGTON (awp international) - Die US-Sender CNN und MS NOW sowie das Nachrichtenportal "Politico" wollen gegen den von US-Präsident Donald Trump verhängten Ausschluss vom Weissen Haus klagen. Das Verbot stelle eine "Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung dar", erklären die Medienhäuser in einer gemeinsamen Mitteilung.

Man habe die Regierung darüber informiert, dass die Klage noch am Montag eingereicht werde, heisst es weiter. Ziel sei es, "den Grundsatz zu verteidigen, dass die Regierung nicht darüber entscheidet, worüber die Presse berichtet oder was sie veröffentlicht".

Weisses Haus verweigert den Zugang

Trump hatte am Freitag erklärt, den drei Medienhäusern sei ab sofort der Zugang zum Weissen Haus verboten. Der US-Präsident warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und Angriff auf die Pressefreiheit. Was genau der Anlass für Trumps Ankündigung war, blieb unklar. Am Samstag blieb Journalisten aller drei Medien der Zugang zum Gelände des Weissen Hauses versperrt, wie die Medienhäuser mitteilten oder berichteten.

CNN ist einer der bekanntesten Nachrichtensender weltweit. "Politico" gehört zum Portfolio des deutschen Medienkonzerns Axel Springer.

Trump geht in seiner zweiten Amtszeit mit zunehmender Härte gegen ihm missliebige Medien vor. Journalisten beleidigt er häufig, wenn ihm die von ihnen gestellten Fragen nicht gefallen. Wohlwollende Berichterstattung wird dagegen ausdrücklich gelobt./nak/DP/men

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten