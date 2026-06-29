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Drei China-Aktien mit Potenzial? Goldman Sachs legt sich fest

Drei China-Aktien mit Potenzial? Goldman Sachs legt sich fest

Goldman Sachs hat für das zweite Halbjahr 2026 drei Favoriten aus dem chinesischen Internetsektor benannt. Was für die Aktien spricht.

• Goldman Sachs benennt Alibaba, JD.com und Netease als China-Favoriten für das zweite Halbjahr 2026
• Auslöser sind sich stabilisierende Konsumtrends und eine erwartete Gewinnerholung
• In der Teilsektor-Rangfolge steht Cloud- und Dateninfrastruktur an erster Stelle

Goldmans Rangfolge der Teilsektoren

Wie aus einer am 16. Juni 2026 veröffentlichten Analyse von Goldman Sachs hervorgeht, über die das Finanzportal Investing.com berichtete, sortiert die US-Investmentbank den chinesischen Internetsektor neu. Die Einschätzung stammt aus einer nicht öffentlich zugänglichen Research-Note. An der Spitze der Präferenzliste stehen Cloud- und Dateninfrastruktur, gefolgt von Games und Entertainment. E-Commerce und Mobilität rutschen auf den dritten Platz, bieten nach Ansicht der Bank aber punktuelle Chancen. Als Begründung nennen die Analysten sich stabilisierende Konsumtrends und die Aussicht auf eine Gewinnerholung bei ausgewählten Titeln.

Aus diesem Rahmen leiten sich die drei Favoriten ab: Alibaba im Bereich Cloud und Rechenzentren, Netease bei Games und Entertainment sowie JD.com im E-Commerce. Jeder der drei Werte steht dabei für ein anderes Anlageargument.

Was für Alibaba, JD.com und NetEase spricht

Goldman Sachs beliess Alibaba auf seiner Asia-Pacific Conviction List und bezeichnete den Konzern als Top-Pick im Teilsektor Cloud und Rechenzentren. Die Bank sieht den Zyklus der Gewinnabwärtsrevisionen nahe einer Bodenbildung, was den Aktienkurs stützen und eine Trendwende einleiten könnte. Rückenwind liefert das Cloud-Geschäft. Im Quartal bis zum 31. März 2026 stieg der Umsatz der Cloud Intelligence Group nach Angaben von Alibaba um 38 Prozent auf umgerechnet rund 6 Milliarden US-Dollar, der Umsatz mit externen Kunden sogar um 40 Prozent. Auf KI-bezogene Produkte entfielen dabei 30 Prozent dieser externen Erlöse.

JD.com nimmt Goldman Sachs neu in die Bewertung des Internetsektors auf und verweist auf eine erwartete Erholung von Umsatzwachstum und Profitabilität im zweiten Halbjahr 2026. Obwohl die Bank den Teilsektor E-Commerce und Mobilität herabstufte, hebt sie JD.com trotz des schwächeren Makroumfelds und der verhaltenen Konsumstimmung hervor.

Netease wiederum kommt als neue Idee im Bereich Games und Entertainment hinzu, die Goldman Sachs auf den zweiten Platz hochstuft. Neben Tencent gilt Netease der Bank als bevorzugtes Engagement, um von einer möglichen Erholung der Unterhaltungsausgaben zu profitieren.

Was Anleger einordnen sollten

Bei den Favoriten handelt es sich um Analysteneinschätzungen und nicht um einen Selbstläufer. Goldman Sachs selbst verweist auf ein schwächeres makroökonomisches Umfeld und eine verhaltene Konsumstimmung in China. Die These steht und fällt damit, ob sich Konsum und Unternehmensgewinne wie erwartet stabilisieren.

Hinzu kommen Besonderheiten für Anleger aus dem Euroraum. Alibaba ist an der New York Stock Exchange notiert, JD.com und Netease an der Technologiebörse NASDAQ, alle drei als US-Hinterlegungsscheine mit zusätzlicher Notierung in Hongkong. Damit gehören Wechselkursschwankungen sowie regulatorische und geopolitische Risiken zum Investment, etwa rund um die Aufsicht über chinesische Konzerne und die Notierung ihrer Papiere an US-Börsen.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch

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