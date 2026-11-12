Dredging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dredging gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -12.210 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.11 Milliarden INR – eine Minderung von 0.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.12 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch