Dredging: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dredging hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -8.330 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46.73 Prozent auf 3.55 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch