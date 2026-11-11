Dreamvisor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dreamvisor hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21.35 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -43.270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41.52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.40 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch