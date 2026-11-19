DREAMTECH äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 129.00 KRW gegenüber 16.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DREAMTECH in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325.90 Milliarden KRW im Vergleich zu 322.53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch