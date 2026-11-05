Dreamfolks Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dreamfolks Services hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.98 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2.11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 310.7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 84.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dreamfolks Services 2.06 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch