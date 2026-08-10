DREAMBED legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DREAMBED gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32.14 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch