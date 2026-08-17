DREAM VISION hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DREAM VISION hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

DREAM VISION hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4.330 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20.42 Prozent auf 716.6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 900.5 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch