DREAM Unlimited A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DREAM Unlimited A liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DREAM Unlimited A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.23 CAD. Im letzten Jahr hatte DREAM Unlimited A einen Gewinn von -0.350 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat DREAM Unlimited A im vergangenen Quartal 112.2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DREAM Unlimited A 114.6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch