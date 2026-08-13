DREAM Unlimited A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DREAM Unlimited A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DREAM Unlimited A -0.590 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat DREAM Unlimited A mit einem Umsatz von insgesamt 75.6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 10.81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch