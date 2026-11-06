Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.23 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 132.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch