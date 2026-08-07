Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 132.0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units 125.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch