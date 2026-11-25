Dream Homes Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen USD, gegenüber 3.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 97.34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch