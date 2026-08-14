Dream Homes Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dream Homes Development hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0.01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Dream Homes Development mit 0.010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat Dream Homes Development im vergangenen Quartal 0.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dream Homes Development 1.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch