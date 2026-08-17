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17.08.2026 06:37:00
DRB Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DRB Industrial hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 509.00 KRW gegenüber 20.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.11 Prozent auf 103.55 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89.18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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