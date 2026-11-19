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19.11.2026 06:37:00
DRB Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DRB Industrial hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
DRB Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 850.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 272.00 KRW je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DRB Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116.87 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 88.63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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