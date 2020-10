Drawbridge Health gibt Partnerschaften für weitere Expansionen in Japan bekannt

MENLO PARK, Kalifornien, 27. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das die Blutentnahme sowohl für Patienten als auch für Gesundheitsdienstleister neu definiert, gab heute eine weitere Investition durch Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. („Sumitomo Dainippon Pharma") sowie eine neue Vereinbarung über Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit bekannt. Drawbridge Health gab weiterhin bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Investition des neuen Investors TOHO HOLDINGS CO., LTD. („TOHO HOLDINGS") sichern konnte, zusätzlich zu einer Folgeinvestition der Kyoto University Innovation Capital („KYOTO-iCAP"). Die Investitionen werden die Expansion von Drawbridge Health auf dem japanischen Markt vorantreiben und die Einführung der unternehmenseigenen innovativen Blutentnahmetechnologie, des OneDraw™-Blutentnahmegerätes, unterstützen.

Die Zusammenarbeit zwischen Drawbridge Health und Sumitomo Dainippon Pharma wird sich zunächst auf die Entwicklung eines Biomarker-Panels für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und diabetische Komplikationen konzentrieren. „Unsere Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit Drawbridge Health zielt darauf ab, das grosse Problem anzugehen, das Japan mit Zivilisationskrankheiten hat. Dafür haben wir OneDraw als neuartige Innovation mit grosser Veränderungskraft eingeführt", erklärte Hiroyuki Baba, leitender Angestellter bei Sumitomo Dainippon Pharma.

Professor Nobuya Inagaki, M.D., Ph.D., Vorsitzender der Abteilung für Diabetes, Endokrinologie und Ernährung an der Universität Kyoto, hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Drawbridge Health und Sumitomo Dainippon Pharma weiter hervor. „Diese Zusammenarbeit ist zukunftsorientiert, da sie dazu beitragen wird, dringend benötigte Initiativen und Ressourcen voranzutreiben und den Ausbau der Telemedizin in der japanischen Medizin, insbesondere im Bereich der Lifestyle-Krankheiten, zu unterstützen."

„Das OneDraw-Gerät bietet Japan ein enormes Potenzial für die Veränderung des Verlaufs von Diabetes und Lifestyle-Krankheiten. Wir freuen uns, mit Drawbridge Health zusammenzuarbeiten, um die Gesundheit von Millionen Menschen zu verbessern", so Atsushi Udoh, Präsident und stellvertretender Leiter von TOHO HOLDINGS.

„Das Jahr 2020 hat der ganzen Welt bewiesen, dass sich die Gesundheitssysteme schnell an unerwartete und langfristige Herausforderungen anpassen müssen. Der Zugang zu Gesundheitsinformationen ist wichtiger denn je, und wir schätzen das Engagement von Sumitomo Dainippon Pharma und TOHO HOLDINGS zur Fortsetzung unseres Wachstum und unseres Einsatzes in Japan. Ausserdem sind wir sehr dankbar für die fortlaufende Zusammenarbeit mit der Universität Kyoto und KYOTO-iCAP", sagte Lee M c Cracken, CEO von Drawbridge Health.

Drawbridge Health hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung weltweit durch leichter zugängliche Blutentnahmen zu verbessern. Der erste Schritt dazu ist das OneDraw A1C-Testsystem, das 2019 die FDA-Zulassung und 2020 die CE-Kennzeichnung erhalten hat. OneDraw ist ein kleines Einweggerät, das eine Kapillarblutprobe aus dem Oberarm entnimmt, sammelt und stabilisiert. Das neuartige Gerät ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine bequeme und einfache Blutentnahme, die auch ohne Labor durchgeführt werden kann.

