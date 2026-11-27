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27.11.2026 12:49:28
Dragon Rise H1 Profit, Revenue Rise
(RTTNews) - Dragon Rise Group Holdings Limited (6829.HK), a provider of general contracting services, Friday reported a higher profit for the first half of fiscal 2027, supported by improved revenue.
For the six months ended September 30, 2026, profit attributable to equity holders of the company rose to HK$7.67 million or HK$0.0266 per share from HK$5.35 million or HK$0.0186 per share a year ago.
Revenue grew to HK$506.81 million from HK$486.31 million in the previous year.
The company did not declare any interim dividend for the six-month period, unchanged from the corresponding period last year.
On the HKSE, Dragon Rise shares closed up 2.74% at HK$3.00.
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