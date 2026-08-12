Draganfly stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Draganfly gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.33 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.610 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.7 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch