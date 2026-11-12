Draganfly legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Draganfly veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.35 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.1 Millionen CAD, gegenüber 2.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch