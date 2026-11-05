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05.11.2026 23:13:35
DraftKings Q3 Loss Widens
(RTTNews) - DraftKings Inc. (DKNG), a digital sports and gaming company, reported Thursday a wider loss for the third quarter, despite double-digit revenue growth.
For the third quarter, DraftKings reported a net loss of $468.7 million, or $0.94 per share, compared with a loss of $256.8 million, or $0.52 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted loss per share widened to $0.53 from $0.26.
Revenue increased 16% to $1.329 billion from $1.144 billion, supported by higher Sportsbook revenue and customer activity. Sports revenue climbed 31.5% to $783.6 million, while iGaming revenue edged up 2.1% to $460.9 million. Other revenue declined 12.5% to $84.5 million.
Monthly unique payers increased approximately 13% to 4.1 million, while average revenue per monthly unique payer rose 3% to $109.
For fiscal 2026, DraftKings now expects revenue of $6.35 billion to $6.55 billion and adjusted EBITDA of $175 million to $275 million.
For fiscal 2027, DraftKings forecast revenue of $7.35 billion to $7.75 billion and adjusted EBITDA of $800 million to $1 billion.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu DraftKings
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.