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27.10.2026 06:37:00
Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat am 25.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1.95 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.72 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4.10 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 18.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.46 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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