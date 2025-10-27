Dr Reddys Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dr Reddys Laboratories äusserte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 USD, nach 0.180 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1.01 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 956.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch