Dr Lal PathLabs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dr Lal PathLabs hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9.03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8.74 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10.85 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 8.58 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch