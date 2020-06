Dr Karim Zaghib nommé Conseiller stratégique chez Investissement Québec

MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - Investissement Québec (IQ) est heureux d'annoncer la nomination du Dr Karim Zaghib, chercheur renommé internationalement pour ses travaux portant sur les matériaux de batterie, à titre de conseiller stratégique au comité de direction.

Après 25 années à Hydro-Québec, où il a contribué au rayonnement de l'entreprise auprès de la communauté scientifique et d'affaires, Dr Zaghib a accepté de se joindre à Investissement Québec afin de mettre à profit son expertise et positionner le Québec comme un leader dans le secteur des matériaux de batterie et du stockage d'énergie.

À titre de conseiller stratégique au comité de direction, il appuiera IQ dans la stratégie de développement de la filière du lithium, allant de l'extraction du minerai jusqu'à la production et au recyclage des batteries, ceci afin de faire du Québec un chef de file en matière de véhicules électriques.

Un pionnier

Entré à Hydro-Québec en 1995, Dr Zaghib a joint l'Institut de recherche d'Hydro Québec où il deviendra l'initiateur de travaux sur les batteries lithium-ion menés par l'entreprise et reconnus à travers le monde. Il est associé à plus de 550 brevets et 60 licences, et a participé à plus de 420 articles et 22 monographies.

Depuis 2017, il était à la tête du Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec (CEETSE).

Une renommée mondiale

À l'automne 2019, Dr Zaghib a obtenu le prix Lionel-Boulet, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine de la recherche et du développement en milieu industriel. Il a figuré à trois reprises, en 2015, en 2016 et en 2017 sur la liste The World's Most Influential Scientific Minds de Clarivate Analytics. Cette distinction est accordée aux scientifiques ayant un impact exceptionnel dans leur champ de recherche, c'est-à-dire ceux qui sont les plus cités par leurs pairs. Il a également reçu plus de dix autres prix et distinctions.

« Le Québec possède tous les minerais nécessaires à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Ce marché en pleine croissance au niveau mondial représente une opportunité énorme pour les exportations québécoises. Le Québec a tout ce qu'il faut pour créer une chaîne de valeur complète du lithium et devenir un leader en la matière. C'est pour développer ce potentiel que Dr Zaghib se joint à nous, lui qui se consacre depuis 30 ans à contribuer à l'adoption des véhicules électriques partout sur la planète. Nous sommes très heureux de l'accueillir. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

