Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un ein EPS von -0.080 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.27 Milliarden USD im Vergleich zu 10.18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch