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20.08.2026 06:37:00
Dr Hönle hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dr Hönle veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.150 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.7 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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