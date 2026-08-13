DPC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DPC äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.44 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.440 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 268.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch