DPAbhushan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DPAbhushan äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 17.41 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22.57 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21.47 Prozent auf 7.60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.68 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch