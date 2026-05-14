Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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14.05.2026 17:10:07
Doximity Shares Fall 26%
(RTTNews) - Doximity, Inc. (DOCS) shares dropped 26.29 percent to $17.24, down $6.15 on Thursday, possibly after the company reported lower fourth-quarter profit for fiscal 2026 despite higher revenue yesterday.
The stock is currently trading at $17.24, compared with a previous close of $23.39 on the New York Stock Exchange. It opened at $18.26 and traded between $17.15 and $18.39 during the session, with volume reaching 9.41 million shares, well above the average daily volume of 3.08 million shares.
Revenue increased to $145.4 million in the quarter ended March 31, 2026, from $138.3 million in the same period last year. Net income declined to $19.1 million, or $0.10 per diluted share, from $62.5 million, or $0.31 per share, a year earlier. Operating income fell to $24.8 million from $48.7 million.
Doximity shares have traded between $17.15 and $76.51 over the past 52 weeks.
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