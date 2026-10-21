Doxa AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Doxa AB gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 19.5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch