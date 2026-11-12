DOWA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DOWA stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 313.93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 121.29 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 157.06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241.70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch