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10.08.2026 06:37:00
DOWA legte Quartalsergebnis vor
DOWA lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 396.51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DOWA 107.50 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58.24 Prozent auf 253.40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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