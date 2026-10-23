Dow: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dow hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dow hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.27 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch