Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones nachmittags

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0.97 Prozent auf 37’831.82 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11.077 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.448 Prozent auf 37’300.81 Punkte an der Kurstafel, nach 37’468.61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37’451.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 37’832.40 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0.902 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37’557.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33’414.17 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 33’044.56 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 0.310 Prozent zu Buche. 37’832.40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 5.53 Prozent auf 209.31 USD), Intel (+ 3.57 Prozent auf 48.41 USD), IBM (+ 2.46 Prozent auf 170.95 USD), Salesforce (+ 2.02 Prozent auf 280.00 USD) und McDonalds (+ 1.85 Prozent auf 299.82 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walgreens Boots Alliance (-0.95 Prozent auf 21.94 USD), UnitedHealth (-0.80 Prozent auf 512.22 USD), Coca-Cola (-0.48 Prozent auf 59.87 USD), Walmart (-0.34 Prozent auf 162.69 USD) und Chevron (-0.07 Prozent auf 141.72 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 10’415’247 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.660 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.72 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch